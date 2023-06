Benfica oficializa saída de Luís Castro

O Benfica oficializou esta quinta-feira a saída de Luís Castro, treinador da equipa B,porO treinador estava na Luz desde novembro de 2019 e liderou as equipas dos encarnados que estiveram em duas finais da UEFA Youth League, tendo conquistado a competição em 2021/22. Na sequência desse troféu venceu ainda a primeira Taça Intercontinental de sub-20."É um balanço muito positivo, treinei alguns dos melhores jogadores do Mundo. Nesta época o Benfica foi campeão nacional, ganhou o 38... Entre Campeonato, Champions e Taça da Liga, tem nove jogadores utilizados que foram treinados por mim nestas três épocas e meia. E ainda tem o André [Gomes], que não foi utilizado, mas fez parte do plantel. São 10 jogadores. Esse era o objetivo principal desde que entrei, não há medalha melhor. E depois também uma Youth Legue e uma Intercontinental Sub-20. Nas provas que me foram pedidas para vencer, falhei uma", afirmou o treinador, em declarações à BTV.O clube agradeceu "o empenho e profissionalismo" de Luís Castro, desejando-lhe "os maiores sucessos pessoais e profissionais".