Benfica oficializa saída de Sandro Cruz para o Chaves e fica com 50% do passe do lateral

O Benfica oficializou esta sexta-feira a saída de Sandro Cruz em definitivo para o Chaves, um anúncio que surgiu momentos após o lateral-esquerdo. Contudo, através do comunicado emitido no site, os encarnados informam que mantêm 50% do passe do jogador formado no clube."Nesta nova etapa da carreira do atleta, o Sport Lisboa e Benfica deseja as melhores felicidades a Sandro Cruz", refere ainda a nota.Sandro Cruz colocou um ponto final na sua ligação ao Benfica após oito épocas, tendo-se sagrado campeão nacional de Iniciados (2015/16), de Juvenis (2017/18) e de Juniores (2017/18), antes de se estrear pela equipa principal no triunfo por 1-0 sobre o Marítimo, a 30 de abril de 2022.Na última temporada, o lateral-esquerdo esteve cedido ao Chaves, clube para onde parte agora a título definitivo, tendo realizado 16 jogos e assinado uma assistência durante esse período."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Grupo Desportivo de Chaves para a cedência, a título definitivo, do atleta Sandro Cruz, mantendo, no entanto, 50 por cento dos direitos económicos do jogador.O defesa-esquerdo realizou oito épocas de águia ao peito, durante as quais se sagrou campeão nacional de Iniciados (2015/16), de Juvenis (2017/18) e de Juniores (2017/18), tendo-se estreado pela equipa principal do SL Benfica a 30 de abril de 2022, na vitória por 1-0 no terreno do CS Marítimo.Nas temporadas 2020/21 e 2021/22 Sandro Cruz integrou a equipa B das águias, tendo totalizado 36 jogos na Liga 2.Na última época (2022/23) o lateral atuou no GD Chaves, a título de empréstimo, tendo cumprido 16 jogos na Liga Bwin, sendo agora cedido em definitivo ao clube flaviense.Nesta nova etapa da carreira do atleta, o Sport Lisboa e Benfica deseja as melhores felicidades a Sandro Cruz", pode ler-se.