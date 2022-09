Benfica oficializa saída de Vertonghen para o Anderlecht

O Benfica oficializou esta sexta-feira a saída de Vertonghen para o Anderlecht. O central belga deixa as águias após duas temporadas em Portugal."O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com Jan Vertonghen para a sua saída em definitivo do clube, passando o jogador a partir de hoje a representar o Anderlecht, da Bélgica", pode ler-se no site oficial dos encarnados.Ao serviço do Benfica, onde chegou em agosto de 2020, Vertonghen, de 35 anos, disputou 89 jogos, contribuindo com um golo e três assistências.