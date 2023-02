Benfica oficializa transferência a título definitivo de Ferro ao Hajduk Split

O Benfica oficializou esta quarta-feira a transferência a título definitivo de Ferro ao Hajduk Split, tal comonoticiou.O central formado no Seixal regressa à Croácia e ao clube onde alinhou por empréstimo das águias em 2021/22, após passar a primeira metade da presente temporada nos holandeses do Vitesse. O valor total do negócio pode chegar aos 1,5 milhões de euros, com objetivos.Na apresentação pelo emblema de Split, o jogador, de 25 anos, mostrou-se feliz pelo novo passo."É um prazer estar de volta aqui e estou muito feliz por poder ajudar a equipa. O fator decisivo foi ter boas recordações do clube, das pessoas em Split e da cidade. Terminámos a temporada de forma perfeita e estou especialmente feliz por aquele golo na final da Taça da Croácia. Certamente que me irei lembrar daquele momento para sempre e espero que nos sintamos da mesma forma no final desta temporada. Agora vou voltar ao Estádio Poljud, conheço a maioria dos jogadores e mal posso esperar para conhecer o novo treinador e os novos jogadores e trabalhar ao máximo para estar na equipa", vincou Ferro, que assinou até junho de 2026, com a possibilidade de prolongar o vínculo por mais uma temporada.O jogador português cumpriu 67 partidas oficiais pela principal equipa das águias, sagrando-se campeão nacional em 2018/19, como escolha habitual do técnico Bruno Lage.