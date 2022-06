Benfica oficializa venda de Darwin ao Liverpool por 75 milhões mais 25 M€ por objetivos

O Benfica oficializou a venda de Darwin Núñez ao Liverpool por 75 milhões de euros, mais 25 M€ por objetivos. O avançado uruguaio deixa a Luz após dois anos, depois de ter sido contratado ao Almería em 2020 por 24 milhões de euros. Como Record deu conta este domingo , o clube inglês paga de valor-base 75 M€. Acrescem 5 M€ ao fim de apenas dez jogos e outros 10 M€ ao fim de 60 partidas, num total de 90 M€. Os restantes 10 M€ vão depender da performance individual e coletiva da equipa ao longo do contrato.Trata-se da segunda maior venda de sempre do Benfica e do futebol português, apenas atrás dos 126 milhões de João Félix, pagos pelo Atlético Madrid às águias. É ainda a maior deste defeso - se consideramos a remuneração variável -, à frente dos 80 M€ do Real Madrid pagos ao Monaco por Tchouameni e os 75 M€ do Manchester City ao Borussia Dortmund por Haaland.O jogador deve assinar esta segunda-feira pelos reds um vínculo de seis temporadas.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Liverpool FC para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Darwin Nuñez, pelo montante de € 75.000.000 (setenta e cinco milhões de euros). O acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global da alienação poderá atingir o montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros).Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Liverpool FC.Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SADLisboa, 13 de junho de 2022