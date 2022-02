Benfica oficializa venda de Gedson ao Besiktas: turcos dizem que pagam 6 milhões de euros

Gedson Carvalho Fernandes’in Transfer Süreci Tamamlandihttps://t.co/2GOljVs9bj — Besiktas JK (@Besiktas) February 3, 2022

O Benfica emitiu esta quinta-feira uma nota a oficializar a trânsferência de Gedson para o Besiktas a partir do final da época. Entretanto, o médio vai jogar por empréstimo no Rizespor, conforme já foi noticiado."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Besiktas, da Turquia, para a transferência a título definitivo do futebolista Gedson. O contrato firmado pelos dois clubes tem efeito a partir de 1 de julho de 2022. Até lá, Gedson prosseguirá a sua carreira emprestado ao Rizespor", escreve o clube da Luz.Na Turquia, o Besiktas diz ter chegado a acordo com o clube da Luz por 6 milhões de euros. E que o Benfica, que não fala em valores, fica com direito a 50 por cento da receita de uma venda futura de Gedson.