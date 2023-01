Benfica oficializa venda de Tomás Tavares ao Spartak Moscovo

View this post on Instagram A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Tomás Tavares foi hoje apresentado como reforço do Spartak Moscovo, tendo assinado até 2026, com mais um ano de opção. O lateral-direito deixa o Benfica em definitivo, ainda que os encarnados conservem parte do passe do futebolista, de 21 anos.O defesa recuperou de grave lesão no joelho esquerdo contraída em maio do ano passado. Sem espaço do plantel, acabou por rescindir com os encarnados, rumando à Rússia, depois de já ter jogado no Alavés (Espanha), no Farense e no Basileia (Suíça), por empréstimo.Tomás Tavares foi lançado por Bruno Lage em 2019/20, tendo realizado 26 jogos.O Sport Lisboa e Benfica e o Spartak Moscovo chegaram a acordo para a cedência, a título definitivo, do atleta Tomás Tavares.Tomás Tavares esteve ligado desportivamente ao Benfica desde 2010. Foi nesse ano que o defesa ingressou no Clube, proveniente da Escola de Futebol Fernando Chalana.O defesa percorreu os vários escalões de Formação e no início de 2019/20 integrou o plantel principal de futebol do Clube, tendo alinhado pelos seniores em 26 partidas (12 na Liga NOS, 5 na Liga dos Campeões, 4 na Taça de Portugal, 3 na Taça da Liga e 2 na Liga Europa).Em 2020/21 representou a título de empréstimo os espanhóis do Alavés e o Farense, condição na qual, em 2021/22, atuou nos suíços do Basileia.O SL Benfica deseja as maiores felicidades a Tomás Tavares para esta nova fase da sua carreira.