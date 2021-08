Benfica oficializa venda de Waldschmidt: os valores do negócio

O Benfica oficializou a venda de Luca Waldschmidt ao Wolfsburgo, por 12 milhões de euros, como Record havia adiantado. De acordo com o comunicado as águias, a SAD "não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência e o Wolfsburgo terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador."





O próprio Jorge Jesus já tinha confirmado ontem, após o jogo com o Gil Vicente, que a saída do avançado alemão estava iminente. "O mercado ditou, foi uma proposta, vamos ver. Ele tem tido algumas propostas de equipas alemãs, há uma possibilidade e ele quer voltar ao país dele", disse então o treinador.Waldschmidt, recorde-se, chegou à Luz há um ano por 15 milhões de euros, oriundo do Friburgo. Agora, ao fim de 43 jogos e 12 golos (dois deles nesta época) de águia ao peito, o avançado sai a título definitivo.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Wolfsburg para a alienação da totalidadedos direitos do jogador Gian-Luca Waldschmidt, pelo montante de € 12.000.000 (doze milhões de euros).Mais se informa que a Benfica SAD não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência e o Wolfsburg terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador.