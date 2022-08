O Benfica oficializou a transferência, a título definitivo (e de 100 por cento do passe), de Roman Yaremchuk para o Club Brugge. Tal como Record adiantou, a SAD encarnada encaixa, para já, 16 milhões de euros, com mais 3 M€ dependentes da concretização de objetivos - do jogador e do clube belga.





Inquéritos Benfica faz bem em vender Yaremchuk por estes valores? Sim

Não Votar Inquéritos

Os encarnados confirmaram ainda que adquiriram "25% dos direitos económicos do referido jogador, que ainda eram detidos pelo KAA Gent, por um montante de € 3.000.000 (três milhões de euros)", antes de o vender ao Brugge. Recorde-se que Yaremchuk fora contratado pelo Benfica no verão passado por 17 milhões de euros por 75% do passe. Desta forma, Yaremchuk custou na totalidade 20 milhões às águias, que poderão no máximo encaixar 19 M€ com esta transferência para o emblema belga. Mas o valor poderá aumentar no futuro. É que de acordo com o comunicado enviado à CMVM, a "Benfica SAD terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador, caso o valor dessa transferência seja igual ou superior a € 10.000.000 (dez milhões de euros)."Já o Club Brugge - adversário do FC Porto na Liga dos Campeões - "terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 5% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade."Depois de uma boa prestação no Euro'2020, Yaremchuk acabou por não cumprir as expectativas na Luz, fazendo apenas uma temporada. Em 47 jogos, foi titular em apenas 23, tendo apontado 9 golos.

Comunicado do Benfica:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o Club Brugge para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Roman Yaremchuk, por um montante de € 16.000.000 (dezasseis milhões de euros), acrescido de um valor adicional de € 3.000.000 (três milhões de euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Club Brugge e do jogador.

Adicionalmente, a Benfica SAD terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador, caso o valor dessa transferência seja igual ou superior a € 10.000.000 (dez milhões de euros).

De referir que, previamente a este acordo, a Benfica SAD adquiriu 25% dos direitos económicos do referido jogador, que ainda eram detidos pelo KAA Gent, por um montante de € 3.000.000 (três milhões de euros).

Mais se informa que o Club Brugge terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 5% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD