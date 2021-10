Benfica paga mais de 13 milhões de euros por jogadores a custo zero

O 'Correio da Manhã' avança esta sexta-feira que a investigação à volta do Benfica já inclui pelo menos 21 jogadores e a contratação de um treinador adjunto. São muitos os contratos que as autoridades estão a investigar e em alguns casos as comissões poderão ter passado pelos atletas que chegaram à Luz a custo zero. Taarabt, Zivkovic e Seferovic são alguns dos exemplos que implicaram encargos milionários que superam os 13 milhões de euros.