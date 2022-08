Benfica paga mais de 3 mil euros pelo comportamento incorreto do público no jogo com o Arouca

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu a SAD do Benfica ao pagamento de 3.060 euros pelo comportamento incorreto do público das águias durante o encontro com o Arouca, no Estádio da Luz, que coincidiu com a partida de estreia na Liga Bwin.Parte desse total - 510 euros - diz respeito a um cântico pejorativo contra o guardião arouquense, ouvido à passagem do minuto 26. "Ohhhhh... filho da p***", pode ler-se no relatório do delegado.Já os remanescentes 2.550 têm que ver com a deflagração de pirotecnia no recinto, em particular dois very lights e um petardo.