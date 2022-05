Benfica paga mais de 40 M€ para liquidar empréstimo obrigacionsta

A SAD do Benfica informou esta sexta-feira a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a partir de dia 20 deste mês vai proceder ao reembolso final do empréstimo obrigacionista lançado a 21 de maio de 2019 e que vence este ano.No total, os encarnados pagam 40 milhões de euros (o valor do empréstimo obrigacionista), mais 750 mil euros em juros. O reembolso será feito com capitais próprios, antes de ser fechado o próximo.Na último terça-feira, a sociedade liderada por Rui Costa anunciou um novo empréstimo obrigacionista, de 40 milhões de euros, com reembolso a 1 de junho de 2025.