Benfica paga quase 12 mil euros por uso de pirotecnia e impropérios ao guarda-redes do Famalicão

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira multas de quase 12 mil euros (ao certo, 11.855 euros) ao Benfica devido ao comportamento incorreto dos adeptos durante a partida com o Famalicão, a 3 de março, no Estádio da Luz.A maior fatia deste 'bolo' diz respeito à presença e uso de pirotecnia no recinto dos encarnados. São 9.560 euros que o clube da Luz terá de pagar pela deflagração de 14 engenhos dentro do estádio, sejam flashlights, tochas, petardos ou potes de fumo. A presença da tarja com a inscrição 'JuNNt8s', no setor afeto aos No Name Boys, obrigará o Benfica a pagar 1.275 euros.Já pelos impropérios ao guarda-redes do Famalicão, Luiz Júnior, as águias terão de desembolsar 1.020 euros. O relatório do delegado ao jogo registou o insulto 'filho da puta' em quatro ocasiões. "Ouviu-se, ainda, em todo o estádio, aos 70 minutos de jogo, em uníssono, a palavra "Palhaço", adianta o mapa de castigos também.O CD da FPF anunciou ainda a abertura de um processo disciplinar ao Benfica, que está relacionado com o uso de pirotecnia.