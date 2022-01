Benfica pagava colégio e ama de filho de Domingos Soares de Oliveira, avança o 'Correio da Manhã'

O Benfica pagava tudo. Pagou o casamento da filha de Domingos Soares de Oliveira , CEO do grupo Benfica; a ama do filho e até o colégio que o menor frequentava. Pagou as prendas de aniversário da mulher do atual administrador, as miniférias que chegou a fazer no Alentejo, os mais variados luxos de quem afinal usava o dinheiro dos encarnados como seu, escreve hoje o Correio da Manhã Este é o entendimento do Ministério Público que não tem dúvidas em apontar o dedo a Domingos Soares de Oliveira. O homem que ainda manda nas contas do Benfica, defende a acusação pública, ‘fechou os olhos’ aos esquema de Vieira porque também ele poderia usufruir dos lucros do ‘descontrolo’ dos milhões encarnados.