Benfica pagou 2,2 milhões de euros de comissões a empresários

Apesar dos encaixes que conseguiu fazer neste semestre com saída de alguns jogadores e com o cumprimento de determinados objetivos, de referir que as águias tiveram uma despesa de 2,2 milhões de euros com comissões a agentes desportivos.Nas contas apresentadas à CMVM, o relatório mostra ainda que essa importância despendida a favor de intermediários, que intervieram nas alienações de direitos de atletas, representam 6,7% das vendas brutas de direitos de jogadores.