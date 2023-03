Benfica partiu rumo à Madeira com mais de 3 horas de atraso

Otamendi partilhou imagem no Instagram

A comitiva do Benfica partiu do Aeroporto de Lisboa rumo ao Funchal com mais de três horas de atraso, pelas 22h21, devido à grave dos controladores aéreos que afetou as operações este sábado na capital. Desta forma, ao invés de chegarem pelas 19h15, as águias aterrarão ao Funchal pelas 23h35.Os homens de Roger Schmidt, refira-se, entram amanhã em campo, pelas 18h00, para defrontar o Marítimo.