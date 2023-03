Benfica passa o milhão de espetadores esta temporada no Estádio da Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica, que defronta esta sexta-feira o Famalicão para a 23.ª jornada da Liga Bwin, ultrapassou o milhão de espetadores no Estádio da Luz esta temporada, tendo sido a adepta Cátia Coelho a atingir o número redondo.



Cerca de 20 minutos antes do árbitro portuense Artur Soares Dias dar o apito inicial, o speaker anunciou que o recinto dos encarnados, e atuais líderes da Liga, ultrapassou a fasquia de um milhão de espetadores.

Cátia Coelho foi a adepta que foi registada como o espetador que atingiu este número, motivo recebeu uma camisola do Benfica que nas costas tinha escrito "1 milhão". Até receber o Famalicão, 992.190 pessoas tinham estado no estádio das águias. A média de assistência em 2022/23 está nos 55.122 adeptos.

O Benfica, que lidera a Liga Bwin, com 59 pontos, recebe esta noite o Famalicão, que divide o nono lugar com o Rio Ave, com 27, em jogo da 23.ª jornada que é arbitrado pelo portuense Artur Soares Dias.