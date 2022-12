Benfica-Penafiel: Conselho de Disciplina arquiva procedimento disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou um procedimento disciplinar levantado ao Benfica, por factos ocorridos no encontro com o Penafiel, a contar para a 2.ª jornada do grupo C da Allianz Cup.Ao que o nosso jornal apurou, havia dúvidas quanto à colocação de faixas, daí que o órgão federativo aguardasse mais informação. Consultados os relatórios, p CD decidiu arquivar o processo, com pode ler-se no mapa de castigos divulgado esta terça-feira.