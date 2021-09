Benfica-Portimonense vai ter lotação total e bilhetes já estão à venda

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que já estão à venda os bilhetes para a receção ao Portimonense, que já vai contar com lotação total do estádio, graças à norma da DGS atualizada hoje. A partida terá lugar no próximo domingo, dia 3, pelas 18H00, e o uso de máscara ainda será obrigatório.





As águias revelaram, em comunicado no site oficial, que em "face da mais recente orientação para os recintos desportivos, segundo a qual 'a ocupação dos lugares sentados pode ser em conformidade com a capacidade total licenciada', a lotação será de 100 por cento".O Benfica, que derrotou esta quarta-feira o Barcelona por 3-0 na 2ª jornada da Liga dos Campeões, informou ainda que os bilhetes para o jogo estarão à venda nos locais habituais: bilheteiras, site oficial, casas e lojas do clube.