Benfica premeia sócios mais fiéis: assiduidade vale desconto no Red Pass da próxima época

O Benfica vai premiar os adeptos mais fiéis neste final de temporada, comprometendo-se a dar um desconto de 10% no Red Pass da próxima época a todos os detentores do lugar anual que marcarem presença em pelo menos 80% dos jogos até final da temporada (a contar da partida com o Casa Pia). A lógica, explicam os encarnados, é "quem mais apoia, menos paga!"."O Sport Lisboa e Benfica informa todos os detentores de Red Pass que a futura atualização do valor a pagar pelo seu lugar anual – prevista para a próxima época – passará a incluir como critério o número de vezes que se marcou presença no Estádio da Luz, seguindo a lógica: quem mais apoia, menos paga!O objetivo passa por premiar os detentores de Red Pass que mais vezes estejam ao lado da nossa equipa com uma atualização mais baixa do que a tabela geral.Nesse sentido, os Sócios com Red Pass que marquem presença em pelo menos 80% das partidas desde o jogo com o Casa Pia até ao final da época terão um desconto, de cerca de 10%, na próxima tabela de preços Red Pass.A assiduidade do lugar é contabilizada de acordo com a tipologia de cada Red Pass.Importa sublinhar que a partilha do Red Pass ou a sua revenda no mercado secundário via app Benfica contam para a assiduidade global.Recorda-se ainda que a venda de novos Red Pass está suspensa desde o mês de agosto, altura em que esgotaram todos os lugares no Estádio disponíveis para o efeito, tendo sido lançada uma Reserva Red Pass cujas condições de adesão podem ser consultadas aqui."