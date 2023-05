Benfica prepara dérbi com o Sporting: Neres assinala "amasso" no treino

O plantel do Benfica regressou esta quarta-feira aos treinos e David Neres assinalou, nas redes sociais, o triunfo da sua equipa. "Tudo normal, amasso", escreveu o extremo brasileiro, partilhando uma imagem onde é possível ver Vlachodimos, Gilberto, António Silva, Ndour e Tengsted.Depois de dois dias de folga, os comandados por Roger Schmidt iniciaram esta quarta-feira a preparação do dérbi com o Sporting, marcado para a noite de domingo (20h30). Enquanto Neres rejubilava com o triunfo, Otamendi partilhou um vídeo a autografar bolas.