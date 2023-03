Benfica prepara-se para chegar à marca de um milhão de espetadores na Luz esta temporada

Numa noite em que a casa se adivinha bem composta, amanhã diante do Famalicão, o Benfica irá chegar à marca de um milhão de espectadores no Estádio da Luz na atual temporada. De agosto para cá, a equipa encarnada já levou 992.190 pessoas ao seu estádio. A média de assistência em 2022/23 está nos 55.122 adeptos.Até agora, os encontros que motivaram as maiores enchentes foram a valer para a Liga dos Campeões. No topo, surge o Benfica-PSG, que recebeu 62.306 apoiantes, seguido do Benfica-Juventus, que contou com 60.167 pessoas nas bancadas. Em jogos do campeonato, destaque para a receção das águias ao Casa Pia. Essa partida recente, de 4 de fevereiro, levou à Luz 58.763 adeptos.