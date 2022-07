Benfica presta homenagem a Ricardo Leite

O Benfica deixou esta quarta-feira uma mensagem de condolências à família de Ricardo Leite, treinador português de guarda-redes da Seleção Cabo-Verdiana de futebol que também chegou a representar as águias durante cinco anos e que morreu na última terça-feira [ontem].

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Ricardo Leite, treinador de guarda-redes que integrou o projeto do Futebol de Formação benfiquista ao longo de cinco épocas, durante as quais se sagrou campeão nacional de Juvenis e foi finalista da UEFA Youth League em 2020. O técnico contribuiu para a evolução do treino de guarda-redes no Clube, e em particular no contexto da formação, tendo ajudado a desenvolver dezenas de jovens guardiões", pode ler-se na mensagem deixada hoje no site oficial dos encarnados.

Também esta quarta-feira, desde Inglaterra, os guarda-redes Samuel Soares, Helton Leite, Odysseas, Leo Kokubo e André Gomes, jogadores que integram o estágio da equipa principal do Benfica, prestaram uma sentida homenagem ao antigo técnico do clube, juntamente com os treinadores de guarda-redes Fernando Ferreira e Gonçalo Simões. Na fotografia tirada com todos os intervenientes desta homenagem, é possível ver no chão o n.º 1 feito com as luvas dos guardiões.