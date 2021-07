Benfica prolonga parceria com EA Sports

O Benfica anunciou este sábado que renovou a parceria com a Electronic Arts (EA), uma empresa líder a nível mundial no entretenimento digital interativo, naquele que é visto pelo clube como um reforço comercial da relação entre as duas entidades.





"É natural que duas empresas que apostam na tecnologia como motor para o desenvolvimento das suas atividades se mantenham juntas. Esta renovação demonstra a crença no valor do Benfica por parte de parceiros globais líderes nos seus setores", apontou Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, que revelou ainda que "vão ser desenvolvidas diversas ações que valorizam a marca Benfica no âmbito de um dos jogos mais bem sucedidos a nível mundial", o FIFA.Uma parceria também enaltecida por David Jackson, VP of Brand, EA SPORTS FIFA na referida empresa."Estamos entusiasmados por alargar a nossa parceria com o Benfica – reforçando o nosso compromisso de oferecer a mais alta qualidade de experiências autênticas aos fãs de futebol em todo o mundo. Estamos ansiosos por partilhar mais formas de melhorar as experiências do FIFA para os adeptos do Benfica, e continuaremos a envolver os seus seguidores globais à medida que aumentamos o amor pelo futebol", garantiu.