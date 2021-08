Benfica-PSV sem o tradicional voo da águia

O Benfica defronta o PSV às 20 horas no Estádio da Luz mas "devido às restrições impostas pela pandemia nos jogos internacionais, não haverá esta noite o tradicional voo da águia", informaram os encarnados na newsletter diária.





Para a partida desta quarta-feira, referente à primeira mão do playoff da Liga dos Campeões, já não há bilhetes disponíveis.Os encarnados iniciaram a venda dos ingressos no dia 13 deste mês, visando 33 por cento da lotação do estádio, conforme as regras definidas pela DGS e pelo Governo no âmbito da prevenção da pandemia.No jogo com o Spartak Moscovo, recorde-se, estiveram 16.312 espectadores na Luz.