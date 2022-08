Benfica punido por utilização de pirotecnia por parte dos adeptos em Leiria

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta terça-feira a penalização em 3.190 euros à SAD do Benfica pelo uso de engenhos pirotécnicos dos adeptos das águias no Estádio Municipal de Leiria.Segundo o organismo, seis artefactos foram deflagrados durante o encontro com o Casa Pia, a contar para a 2ª jornada da Liga Bwin.Noutro âmbito, foi também confirmado o castigo de um jogo a Nicolás Otamendi, que viu duplo amarelo diante dos gansos. O defesa argentino falha, assim, a deslocação do Benfica ao Bessa, agendada para 27 de agosto.