Benfica quer mais concertos no Estádio da Luz

Depois do concerto da banda Rammstein, na segunda-feira, o vice-presidente José Gandarez afirmou que o Benfica pretende receber mais iniciativos do género. Em declarações à BTV, o dirigente adiantou que o objetivo é "transformar o Estádio da Luz numa das maiores salas de espetáculos do País" e também "a nível europeu". Recorde-se que a norte-americana Taylor Swift anunciou, para 24 de maio de 2024, um concerto no Estádio Luz, o primeiro em Portugal.