Benfica quer saber "quanto tempo vão ficar de fora" o árbitro e o VAR do jogo com o Vizela

O Benfica quer saber "quanto tempo vão ficar de fora das nomeações Manuel Oliveira e André Narciso", o árbitro e o videoárbitro do jogo com o Vizela, uma partida em que os encarnados dizem ter sido prejudicados por um "erro gritante", referindo-se a um penálti que terá ficado por assinalar no jogo que terminou com um empate (1-1), no Estádio da Luz.Na sua newsletter diária o Benfica - que fala em "9 pontos sonegados" esta época, "por erros de arbitragem clamorosos" -, pede também que sejam divulgados os áudios da equipa de arbitragem no lance em causa."Os dias passam e continuamos sem saber quanto tempo vão ficar de fora das nomeações Manuel Oliveira e André Narciso, árbitro e videoárbitro, respetivamente, da partida com o Vizela e principais responsáveis pelo erro gritante da grande penalidade por assinalar na área dos vizelenses", escreve o clube da Luz."Assim como está por esclarecer ainda, nomeadamente através da divulgação pública dos áudios, o que foi dito entre a equipa de arbitragem na avaliação do tal lance", prossegue.A finalizar, o Benfica deixa uma reflexão: "A transparência é fundamental para que haja confiança. E tem de haver competência também. O VAR chegou com o intuito de auxiliar a muito difícil tarefa de se arbitrar um jogo de futebol, não o de criar mais polémica. É manifestamente incompreensível como são pelo menos nove os pontos sonegados ao Benfica nesta edição do Campeonato por erros de arbitragem clamorosos, facilmente evitáveis caso o VAR tivesse intercedido corretamente conforme lhe compete."