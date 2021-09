Benfica queria adiar jogo com o Santa Clara mas regulamentos da Liga não deixaram

Fonte do Benfica confirmou a Record que o clube ponderou o adiamento do jogo de amanhã com o Santa Clara, mas que isso não foi possível uma vez que a Liga não tem poderes para tal.





O adiamento seria motivado pela presença dos jogadores sul-americanos nas respetivas seleções, mas, segundo a mesma fonte dos encarnados, a situação das datas FIFA não está prevista nos regulamentos, logo, a Liga alega que não tem poderes para decretar um adiamento.Mais esclarece o Benfica que o clube da Luz ponderou ainda tentar arranjar data de comum acordo com o Santa Clara, mas também aí não houve solução possível. As duas equipas estão na Taça da Liga e não há datas dentro da janela obrigatória para realizar este jogo do campoenato, ou seja, 6 semanas após a data inicialmente prevista no calendário.O clube encarnado recorda que o adiamento dos dois jogos em Espanha foi uma deliberação da justiça civil.