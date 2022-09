Benfica Rádio ainda não arrancou e já dá três mil euros de prejuízo

"Compete ao presidente dizer quando é que começa, mas posso adiantar que [a Rádio Benfica] será uma realidade no ano de 2018. Vejo a Rádio Benfica, ou Benfica FM, como se chamar, como complemento interessante da BTV". Esta frase é da autoria de Domingos Soares de Oliveira e foi proferida em dezembro de 2017, mas quase cinco anos depois o projeto continua sem ver a luz do dia, mas a apresentar prejuízos ao clube da Luz.De acordo com o Relatório e Contas da temporada 2021/2022, a Benfica Radio custou aos cofres da Luz cerca de três mil euros, o que é justificado com a aquisição de equipamento para o efeito."No âmbito de um projeto estruturante que abrange várias empresas do Grupo Benfica, nos últimos exercícios ocorreram investimentos ao nível de infraestruturas e foi executado um conjunto de projetos de transformação tecnológica, com o objetivo de responder de forma mais eficiente e segura ao desafio do projeto da rádio. Em 2021/22 foram entregues os últimos equipamentos e assinado o auto de aceitação da totalidade dos bens, apresentando se em consonância com as condições acordadas. Neste contexto, a Benfica Rádio fechou o exercício de 2021/22 com um resultado negativo de 3 milhares de euros o que corresponde a uma variação negativa de 1,1 milhares de euros face ao período homólogo", pode ler-se no relatório que os sócios irão votar em Assembleia Geral.Por outro lado, a BTV continua a apresentar lucros na ordem dos 86 mil euros, mesmo que inferiores aos registados no período homólogo. "A Benfica TV apresentou no exercício corrente um resultado líquido positivo de 85,9 milhares de euros, o que corresponde a um decréscimo de 55,4% face ao lucro de 192,8 milhares de euros alcançado no período homólogo", é esclarecido no documento, onde se revela que a televisão das águias "exibiu 157 horas de transmissão, entre jogos da equipa principal, da equipa B, de escalões de formação, internacionais, da equipa feminina e amigáveis".