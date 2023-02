Benfica reage a notícia Record

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica reagiu ao final da manhã à notícia avançada esta quinta-feira porde que Rui Costa travou um negócio de milhões de Miguel Moreira, um projeto na Academia de Burgenland na Áustria, o que implicaria um forte investimento da parte do clube da Luz.Face a informações avançadas hoje pelo jornal "Record", cumpre ao Sport Lisboa e Benfica esclarecer:1 – O Conselho de Administração da Benfica SAD avaliou o projeto de uma academia na Áustria com o rigor e a metodologia que presidem à análise das dezenas de propostas que anualmente lhe chegam, desconhecendo qual o propósito de trazer a público pretensas divergências entre os seus elementos, colocando em causa a sua honorabilidade e bom-nome, recorrendo, uma vez mais, a fontes anónimas.2 – A Benfica SAD foi convidada pelo governo de uma província austríaca a avaliar a possibilidade de desenvolver localmente uma academia. Em nenhum momento foi considerado o pagamento de qualquer percentagem ou valor a quem quer que seja.3 – A hipótese foi analisada, detalhadamente. Avaliados os prós e os contras, foi decidido não avançar com o projeto. O assunto está encerrado.