Benfica reage ao processo instaurado pelo Conselho de Disciplina: «Recorrente desrespeito e comportamento persecutório»

O Benfica reagiu esta terça-feira ao processo instaurado pelo Conselho de Disciplina. Em comunicado publicado no site oficial, o clube da Luz fala em "manifesta má-fé do CD que só pode ser justificada à luz do recorrente desrespeito e comportamento persecutório ao Sport Lisboa e Benfica"."O Sport Lisboa e Benfica repudia a decisão do Conselho de Disciplina de lhe ter instaurado um processo disciplinar face à inexistência de novos factos relativos a uma matéria já de si objeto de acompanhamento passado. Uma manifesta má-fé do Conselho de Disciplina que só pode ser justificada à luz do recorrente desrespeito e comportamento persecutório ao Sport Lisboa e Benfica", escrevem as águias.Os encarnados apontam ainda responsabilidades à Comissão de Instrutores da Liga por não ter notificado o clube "em tempo útil", sublinhando que apenas tiveram conhecimento do processo "através da Comunicação Social". "Uma decisão ainda mais inaceitável tendo em conta que a Comissão de Instrutores da Liga, órgão que deveria ter notificado o Sport Lisboa e Benfica em tempo útil, também não o fez, tendo o Clube tomado conhecimento deste processo disciplinar através da Comunicação Social.""O Sport Lisboa e Benfica repudia a decisão do Conselho de Disciplina de lhe ter instaurado um processo disciplinar face à inexistência de novos factos relativos a uma matéria já de si objeto de acompanhamento passado. Uma manifesta má-fé do Conselho de Disciplina que só pode ser justificada à luz do recorrente desrespeito e comportamento persecutório ao Sport Lisboa e Benfica."Uma decisão ainda mais inaceitável tendo em conta que a Comissão de Instrutores da Liga, órgão que deveria ter notificado o Sport Lisboa e Benfica em tempo útil, também não o fez, tendo o Clube tomado conhecimento deste processo disciplinar através da Comunicação Social."São coincidências e erros a mais para quem, tendo o estatuto de utilidade pública desportiva, lhe cabe a responsabilidade de defender o futebol português, mas que, sucessivamente, cai na subserviência de interesses específicos rivais do Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se.