Benfica recebe mais 1 milhão de euros caso Everton ganhe dois troféus pelo Flamengo

O Benfica anunciou a transferência de Everton para o Flamengo em junho a troco de 13,5 milhões de euros, com a possibilidade de embolsar mais 1 milhão de euros "dependente da concretização de objetivos relacionados com a performancedesportiva do CR Flamengo".O jornal 'O Dia' revelou agora que tipo de objetivos se tratam. De acordo com a referida fonte, as águias poderão lucrar caso o internacional brasileiro se sagre campeão da Libertadores e da Taça do Brasil já em 2022. Por cada conquista, o clube da Luz irá embolsar 500 mil euros que terão de ser saldados até 30 dias após a data da final da respetiva competição.Everton, de 26 anos, tem tido uma utilização intermitente na equipa de Dorival Júnior e foi expulso no dérbi ante o Fluminense, do último domingo. Quanto ao Flamengo, está na final da Libertadores e irá medir forças com o Athletico Paranaense.Já na final da Taça do Brasil, o adversário será o Corinthians de Vítor Pereira.