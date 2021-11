Benfica recebeu delegação do Petro de Luanda na Luz

O Benfica recebeu uma delegação do Petro de Luanda na Luz esta segunda-feira já que o emblema angolano pretende ir colhendo ideias para a construção de um novo estádio."Queremos agradecer a amabilidade que a Direção do Benfica teve em nos proporcionar esta oportunidade de vermos in loco as suas infraestruturas. Assim, dentro do que é o nosso projeto, podemos tirar o máximo de informações para que consigamos fazer algo que dignifique o nosso clube e que possa estar ao nível do que tem o Benfica", disse o presidente dos angolanos, Tomás Faria, em declarações à BTV, citadas pelo site dos encarnados.O vice-presidente das águias, Manuel Brito, foi anfitrião da visita às instalações das águias, quer o estádio quer o centro de estágios no Seixal. "O presidente Tomás Faria veio fazer uma visita guiada ao Estádio e ao Museu. Têm um projeto para a construção de um estádio e de um centro de formação. Vieram pedir-nos apoio e ideias e absorver os nossos projetos para implementarem um estádio moderno com uma academia à altura, bem como as infraestruturas à volta do estádio", declarou o dirigente do Benfica.