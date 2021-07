Benfica recorda troca de galhardetes com Spartak Moscovo

Benfica e Spartak Moscovo têm duelo marcado, este agosto, em jogo para a primeira e segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





E o galhardete oferecido pelo @fcsm_eng na última deslocação a Lisboa! ? pic.twitter.com/G1O2AzSpmV — Museu Benfica - Cosme Damião (@museubenfica) July 19, 2021

Através das redes sociais, as duas equipas reagiram ao sorteio da UEFA realizado esta segunda-feira na Suíça. Os russos, que agora têm o português Rui Vitória (ex-treinador das águias) como técnico, recordaram o triunfo em casa, por 2-1, na fase de grupos da Liga milionária em 2012. Já os encarnados lembraram o 'bis' de Óscar Cardozo, no encontro entre as duas equipas na Luz, nesse mesmo ano e prova.A página que também não deixou de comentar foi a do Museu Cosme Damião, que recordou a última troca de galhardetes entre as duas formações.