Benfica recorre de multa por lançamento de tochas em Portimão

O Benfica recorreu, para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), da multa que lhe foi aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF pelo lançamento de nove tochas para o relvado no encontro com o Portimonense, da 25.ª jornada Liga Bwin, a 5 de março passado. A SAD encarnada foi condenada a pagar 7.650 euros.Esse encontro, que as águias venceram, por 2-1, esteve interrompido mais de oito minutos, depois de terem sido lançadas nove tochas para o relvado, arremessadas da zona onde se encontravam os adeptos do Benfica.Os encarnados evitaram um castigo de realização de um jogo à porta fechada, pois na defesa conseguiram demonstrar que a interrupção durou apenas 8 minutos e 24 segundos. O árbitro e o delegado haviam mencionado cerca de 10 minutos. Mesmo assim, não se livraram de uma multa.No total, a fatura enviada para a Luz foi de quase 11 mil euros. Aos 7.650 euros, acresceram 3.190 pela utilização de outros artefactos.O Benfica já apresentou recurso, pois, sabe, não concorda nem aceita o que aconteceu e alega ter cumprido os seus deveres. Como tal, entende que não pode ser condenado.