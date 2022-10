Benfica recusa responsabilidades nas revistas: «Não houve indicação para alteração dos procedimentos»

O Benfica rejeitou responsabilidades na revista dos adeptos do PSG, antes do encontro da passada quarta-feira. Em comunicado, os encarnados lembram que esse procedimento é assegurado por "uma empresa privada contratada para o efeito, que se encontra certificada", a PM.O clube da Luz sublinha, ainda, que não deu qualquer indicação para haver "alteração dos procedimentos seguidos desde sempre neste tipo de situações", sem esquecer que a PSP supervisionou as revistas, "não tendo sido reportada qualquer irregularidade".Contactada por, a PM recusou fazer qualquer comentário."Em face das informações com origem em França relativamente a queixas no decurso da entrada dos adeptos do PSG no Estádio da Luz, cumpre ao Sport Lisboa e Benfica esclarecer:1. A revista aos adeptos é realizada por uma empresa privada contratada para o efeito, que se encontra certificada para este tipo de procedimentos.2. Não houve nenhuma indicação por parte do Benfica para qualquer alteração dos procedimentos seguidos desde sempre neste tipo de situações.3. A revista aos adeptos do PSG foi efetuada sob supervisão das forças de segurança, nomeadamente PSP, não tendo sido reportada qualquer irregularidade.4. A revista aos adeptos foi acompanhada por representantes do PSG, não tendo sido igualmente reportada qualquer irregularidade.5. O Sport Lisboa e Benfica rege-se pelos mais elevados padrões e valores no que concerne ao respeito pela dignidade humana, seja em que circunstância for."