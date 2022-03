Benfica reforça críticas e questiona: «Terá o árbitro auxiliar chamado a atenção para a irregularidade na área?»

Benfica pediu penálti por mão neste lance e Rui Pedro Braz acabou expulso por protestos Benfica pediu penálti por mão neste lance e Rui Pedro Braz acabou expulso por protestos

O Benfica voltou este sábado a fazer duras críticas à arbitragem na sequência do jogo com o Vizela. As águias dizem que "ninguém compreende, por tão evidente, como ficou por assinalar uma grande penalidade aos 73 minutos" e consideram que a "epidemia de más decisões do VAR em prejuízo do Benfica já vem de longe""Como bem se atesta, o VAR tem servido para prejudicar o Benfica. Este ano, especificamente com as suas decisões erradas e inações comprometedoras, o VAR subtraiu ao Benfica pelo menos 9 pontos. Pelo menos 9 pontos que justamente nos colocariam na disputa daquilo que é nosso por mérito próprio", pode ler-se na newsletter diária, que enumera os jogos em causa. "Estoril-Benfica, no último minuto, golo do empate precedido de falta sobre Gonçalo Ramos. Siga; FC Porto-Benfica, primeiro golo ajeitado com a mão. Siga; Benfica-Moreirense, golo adversário em fora de jogo. Siga; Benfica-Gil Vicente, penálti sobre Otamendi aos 43 minutos. Siga; Benfica- Vizela, penálti por assinalar por mão na área e uma expulsão perdoada ao Vizela."Os encarnados não escondem a indignação e prosseguem: "Perante as evidências de um VAR que acumula erros quando se trata de avaliar os jogos do Sport Lisboa e Benfica, cumpre perguntar: quantos jogos o VAR, André Narciso, vai estar fora do Campeonato depois do que se passou ontem na Luz? Quantos jogos o árbitro Manuel Oliveira vai estar impedido de apitar? Quais foram as penalizações impostas pelo Conselho de Arbitragem aos intervenientes dos jogos em que o Benfica foi sistematicamente prejudicado pelo VAR? Quais foram as comunicações entre o árbitro e o VAR no momento do penálti e no da expulsão perdoada ao Vizela? Por fim, e não menos importante, terá o árbitro auxiliar chamado a atenção para a irregularidade na área? Porque, se assim foi, foi ignorado. Mais uma razão maior para conhecermos os áudios e apurarmos os responsáveis de mais uma trapalhada na Luz. Terá o Conselho de Arbitragem coragem para expor publicamente esses áudios, ou vamos manter uma opacidade conveniente? Ou será conivente? Aguarda-se uma clarificação do Conselho de Arbitragem. E não apenas mais processos… ao Benfica".O Benfica aponta ainda críticas à APAF e diz não temer as consequências. "Aguardamos a previsível reação da APAF a esta edição da News Benfica, sempre tão expedita em enveredar pelo corporativismo bacoco, ao invés de defender toda uma classe cuja imagem fica severamente prejudicada pela ocorrência de erros tão incompreensíveis como, por exemplo, os ocorridos ontem no Benfica-Vizela. A APAF deveria ser a primeira a solicitar esclarecimentos públicos para que os erros de uns não prejudiquem todos os outros, mas insiste recorrentemente na defesa do indefensável. Que venha o comunicado e o processo da ordem, cá os aguardamos. Mas que venham também arbitragens aceitáveis, justas e equilibradas, se não for pedir muito."