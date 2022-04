Benfica regista "nova modalidade de faltas" na Liga: «Sensível ao toque»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica deixou mais um recado à arbitragem depois do jogo com o Sp. Braga, que os encarnados perderam ontem, por. Na habitual newsletter diária, o clube da Luz fala numa "nova modalidade de faltas"."Registamos que há uma nova modalidade de faltas na Liga Portuguesa: sensível ao toque! Foi inaugurada ontem, em Braga, em mais um exclusivo Benfica – já habitual neste campeonato – e com a incoerência a prosseguir quando se trata dos adversários", pode ler-se na publicação.