Benfica regista novo máximo de assistências em treino

O Benfica registou hoje novo máximo de assistências em treinos. Na última atualização oficial, transmitida pela BTV, estavam nas bancadas do Estádio da Luz 23.470 espectadores.Estes números ultrapassam os 21.819 registados no treino que o plantel encarnado, então comandado por Bruno Lage, realizou no estádio a 1 de janeiro de 2020. A grande assistência levou os encarnados a abrir o piso 1.