Benfica regressa ao final da tarde

O Benfica regressa esta quinta-feira a Lisboa, tendo chegada prevista para as 18 horas. Como acontece mas deslocações europeias, as águias pernoitaram em Liverpool depois do empate a três golos. Sexta-feira, Veríssimo vai afinar a estratégia para o dérbi de domingo com o Sporting, marcado para as 20h30 em Alvalade.