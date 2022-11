Benfica regressa ao trabalho com Draxler perto de ser opção

O plantel do Benfica regressou hoje ao trabalho, realizando dois treinos no Seixal. Depois de uma sessão que teve lugar de de manhã, Roger Schmidt orienta agora novo treino. Julian Draxler, tudo indica, será opção para a visita ao Estrela Amadora, este domingo.Os encarnados preparam, no Benfica Campus, a estreia na Allianz Cup, num encontro que se realizará em Leiria, a partir das 19 horas. Schmidt já não conta com os mundialistas António Silva, João Mário, Gonçalo Ramos, Otamendi, Enzo e Bah.