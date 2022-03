Benfica regressa hoje aos trabalhos

O plantel às ordens de Nélson Veríssimo regressa ao trabalho hoje de manhã, no Benfica Campus. Será o primeiro treino após o triunfo em Amesterdão, que selou a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, de onde a comitiva voltou ontem à tarde. Os jogadores não fizeram qualquer sessão de recuperação antes da viagem, optando por descansar do desgaste (e emoções) do embate com os holandeses.

A preparação para o jogo com o Estoril arranca então esta manhã, com o departamento médico a reavaliar os jogadores que sofreram mazelas traumáticas na Johan Cruijff Arena. Ocasião também para aferir do estado físico de Seferovic.