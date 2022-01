Benfica rejeitou 50 milhões: Darwin fica

O West Ham não desiste, mas o Benfica não vai deixar sair Darwin. Para tal acontecer, seria necessário chegar à secretária de Rui Costa uma proposta que fosse irrecusável pelo uruguaio. A ideia das águias é não perder o jogador e, para já, pelos valores apresentados pelos hammers, isso não irá acontecer.De acordo com o que foi possível apurar, o emblema inglês já terá apresentado uma oferta próxima dos 50 milhões de euros, um valor que as águias consideram insuficiente, tendo em conta que Darwin trata-se de uma das jóias da companhia. O jogador, que chegou à Luz no início da época transata a troco de 24 milhões de euros, é visto como uma peça fundamental e a expectativa é que, a médio prazo, possa ser vendido por valores astronómicos. É por isso que, para já, os montantes apresentados pelo West Ham já foram recusados.Falta saber se o emblema da Premier League irá ainda apresentar uma nova proposta. É que no clube londrino, que já desistiu da corrida por Gabigol, desespera-se por um novo avançado. E Darwin está agora no topo das prioridades.