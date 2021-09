Benfica renova com Gonçalo Negrão

O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de Gonçalo Negrão. O lateral-direito está no clube há três temporadas.





"Sinto-me motivado para a próxima época para continuar a trabalhar. Agradeço ao clube, aos misters, que nos têm acompanhado e melhorado no ginásio e no campo, e aos colegas, que puxam por nós e nos fazem dar tudo pela equipa", afirmou em declarações ao canal oficial do clube.Aos 18 anos, o defesa iniciou o seu percurso no Panther Force, tendo representado ainda o Torrão, Salgueiros 08, Arcozelo, Rio Ave e o V. Guimarães antes de representar o Benfica."As minhas expectativas para esta época são lutar, fazer de tudo para sermos campeões e continuar a evoluir", concluiu.