Benfica renova com guarda-redes que ainda não jogou esta época

O Benfica renovou contrato com Pedro Souza, guarda-redes que esta época ainda não participou em nenhuma partida. Com 20 anos, o jovem tem sido convocado para diversas partidas da equipa B, mas nunca deixou o banco de suplentes. Com a concorrência de Samuel Soares ou André Gomes, Pedro Souza não teve ainda nenhuma oportunidade na presente época - na anterior fez apenas três jogos -, mas, apesar disso, a SAD das águias renovou a confiança no guardião e ofereceu-lhe um novo contrato.A cumprir a sexta temporada no clube da Luz, esteve na final da Taça Intercontinental, que o Benfica venceu no último verão, mas também não saiu do banco de suplentes. Contudo, é preciso referir que já conquistou um campeonato nacional de juvenis, na época 2018/19, tendo sido utilizado em 10 partidas dos encarnados.