Benfica renova com Zan Jevsenak

O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação de Zan Jevsenak. O médio de 18 anos está no clube desde 2019 quando chegou proveniente do NK Bravo.





"Estou muito feliz pela confiança do Benfica em mim. Melhorei muito desde que cheguei ao Clube, por isso agradeço aos treinadores e ao staff que me têm ajudado. Estar aqui é uma grande experiência para mim e para a minha vida. No futuro, quero jogar na equipa principal do Benfica", afirmou o jogador, em declarações ao canal oficial do clube.Ao serviço dos encarnados, Jevsenak realizou sete jogos na última temporada no Torneio Nacional de Sub-19. O médio esloveno conta com 25 internacionalizações pelos escalões jovens da Eslovénia tendo apontado um golo recentemente pelos sub-19 num jogo particular.