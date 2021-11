Benfica renova contrato com António Silva

O Benfica anunciou ter renovado o contrato do jovem jogador António Silva ainda que a duração do novo vínculo do defesa, de 18 anos, não tenha sido revelada.O central português cumpre a oitava temporada de águia ao peito depois de em 2015 ter trocado o Viseu United pela Luz. Em declarações à BTV, mostrou o contentamento por continuar a jogar pelos encarnados."Melhor presente que este por parte do Benfica não há. É uma grande responsabilidade para mim e para a minha família, mas espero dar tudo pelo clube e que corra tudo bem. Foram épocas muito longas, sei que evoluí e posso prometer que vou dar tudo pelo Benfica. É claramente um sonho. Sonho é a palavra ideal", reiterou o jovem futebolista que também alinhou pelo Repesenses.António Silva conta com um percurso regular pelas seleções jovens portuguesas, tendo já disputado seis encontros por Portugal Sub-19.