Benfica renova contrato de João Fidalgo: «É um grande voto de confiança»

Ao cabo de seis temporadas no Benfica, as águias rubricaram um contrato profissional com João Fidalgo cuja duração não foi revelada. O jovem jogador, de 16 anos, agradeceu a confiança."É uma sensação incrível representar o Benfica. É um grande voto de confiança que o clube me está a dar e vou representá-lo da melhor forma possível. Estamos a trabalhar com os melhores, espero continuar a evoluir", explicou em declarações à BTV.O guardião português tem sido opção na equipa de juvenis em 2022/23.