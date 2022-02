«Benfica resolveu ficar no balneário na segunda parte»

Boavista e Benfica não foram além de um empate () e, as águias podem ver FC Porto e Sporting distanciarem-se (ainda mais) na tabela classificativa. Primeira parte forte do Benfica com golos de Taarabt e Grimaldo. Contudo, as águias começaram a pensar no jogo europeu frente ao Ajax, na próxima quarta-feira, e viram-se surpreendidas por um Boavista totalmente revigorado na segunda parte. Com Gustavo Sauer ao leme, as panteras marcaram por Makouta e por Sauer, eleito o homem do jogo.questionou alguns adeptos do Benfica sobre a partida no Bessa."Gostei da primeira parte, tivemos qualidade na posse e a vantagem ao intervalo era justa. Na segunda parte, o Benfica simplesmente não existiu. É angustiante assistir à impotência do banco do Benfica, que está a ver o descalabro e não mexe a tempo""Depois de uma primeira parte, a qual considero das melhores nesta temporada, com o Taarabt em destaque, a equipa resolveu ficar no balneário e assim perdemos dois pontos de forma inexplicável. O treinador continua a mexer tarde e mal na equipa""O jogo estava na mão ao intervalo, mas, novamente, aconteceu mais do mesmo. Na segunda parte, o Veríssimo mexe mal e deixa a equipa intranquila na partida. Infelizmente, o treinador não tem qualidade e não existe uma liderança capaz no clube."